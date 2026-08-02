Скандал в аэропорту Калининграда: 20 пассажиров Air Cairo сняли с рейса без объяснения причин

В аэропорту Калининграда произошел скандальный инцидент с пассажирами авиакомпании Air Cairo. Около 20 человек, которые должны были вылететь рейсом по маршруту Калининград — Шарм-эль-Шейх, сняли с рейса без внятных объяснений, передает интернет-портал terravia.ru со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Изначально самолет должен был вылететь ночью, но рейс несколько раз переносили. Когда пассажиры уже сели в самолет, части из них сообщили, что они не полетят. По словам людей, причиной инцидент стала болезнь одного из бортпроводников. Однако сотрудник аэропорта раскрыл другую версию: пассажиров для снятия с рейса якобы выбрала программа случайным образом.

Снятым с рейса пассажирам не назвали сроки нового вылета. Им не предоставили ни гостиницу, ни питание, ни даже воду. Некоторые иногородние пассажиры были вынуждены остаться ночевать прямо в аэропорту. При этом у двоих пассажиров чемоданы по ошибке улетели в Египет без владельцев.

Официальные документы об отказе в предоставлении места на рейс пассажиры получить не смогли — в Калининграде нет офиса Air Cairo. В билетах поставили печать о том, что место не предоставлено, но причину не указали. Пассажиры пытались дозвониться до горячих линий туроператоров и своих турагентов, но ответа не получили.

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