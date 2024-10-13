Косенко «светит» до 10 лет тюрьмы за инцидент с младенцем в сугробе

Скандал вокруг блогера произошел в январе 2024 года. В своих соцсетях он опубликовал видео, на котором бросает в сугроб своего новорожденного ребенка. Информация дошла до руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который поручил возбудить против Косенко уголовное дело. Сам блогер находится заграницей.

«Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе данных МВД РФ.

Как ранее сообщало ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в отношении Косенко возбудили уголовное дело по двум статьям — ст. 156 УК РФ и ст. 111 УК РФ. Они касаются ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка и покушения на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. Косенко грозит наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

Блогер Косенко приобрел значительную популярность благодаря своим видео, в которых демонстрировал щедрость, например, погашая кредиты случайным прохожим. Помимо развлекательного контента, он создавал и образовательные ролики, а позже начал продавать тренинги по личностному росту.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура проверит информацию о покупке военного билета автоблогером Михаилом Литвиным.