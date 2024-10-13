Глава ФПБК Бородин обратится в военную прокуратуру с просьбой проверить Литвина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направит в военную прокуратуру обращение с просьбой проверить информацию о покупке автоблогером Михаилом Литвиновым (Литвиным) военного билета, пишет Baza.

Поводом для обращения стало интервью Литвина другому блогеру Амирану Сардарову, опубликованном на YouTube еще в 2018 году. На нем Михаил, отвечая на вопрос собеседника, говорит, что не служил в армии, а военный билет купил. Сразу же после этого он растерянно произнес фразу о том, что говорить такие вещи не надо было.

Литвин привлек к себе внимание после матча 7 тура Кубка медийной футбольной лиги (МФЛ) между его командой LitEnergy и клубом певца Василия Вакуленко (Басты) «СКА-Ростов». Во время игры болельщики ростовчан скандировали матерные лозунги в адрес автоблогера, из-за чего он подбежал к трибуне и ударил одного из болельщиков.

Полиция задержала Литвина и доставила в отделение. Блогеру предстоит провести под арестом 48 часов.