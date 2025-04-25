Последние несколько месяцев артист Филипп Киркоров снова в центре внимания. После многочисленных пластических операций артист похудел, и его внешность сильно изменилась. По словам врача-косметолога Марият Мухиной, кроме блефаропластики, липосакции и подтяжек в разных частях тела, певец использовал и другие методы омоложения. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Она добавила, что Киркорову внедрили в область лица филлеры для создания ярко выраженных скул. Ему выравнивали контуры лица, чтобы укрепить результаты эндоскопической подтяжки средней зоны. И, когда певец сбросил лишние килограммы, то зоны, где имеются филлеры, стали более отчетливы. Внешность артиста станет прежней, если он наберет вес.

По мнению медика, в целом Киркорову в его возрасте очень опасно делать новые операции, поскольку период восстановления тканей и организма будет длительный. К тому же с каждой новой процедурой у него увеличивается вероятность приобрести посттравматическую энцефалопатию, болезнь Альцгеймера и деменцию.

Ранее специалист по борьбе с коррупцией Бородин заявил, что Киркоров должен извиниться перед россиянами за дорогой кулич.