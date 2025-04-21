Специалист по борьбе с коррупцией Бородин заявил, что Киркоров должен извиниться перед россиянами за дорогой кулич

По словам руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, народному артисту России Филиппу Киркорову следует извиниться перед страной за дорогой пасхальный кулич. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что поведение певца говорит о его обыкновенной выпендрежности. Скорее всего, в детстве у короля российской эстрады не было конфет и мороженого. В целом ему необходимо извиниться перед всей страной за свои выходки.

По мнению эксперта, артисту следовало бы направить собственные ресурсы на помощь участникам СВО. Тем не менее даже при наличии желания помочь бойцы маловероятно примут его поддержку в связи с репутацией.

Ранее также депутат Иванов обратился к Киркорову после видео с куличом за 100 тысяч рублей.