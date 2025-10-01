Косметолог назвала позволившие Водонаевой серьезно похудеть процедуры

Публику шокировала новая внешность Алены Водонаевой, продемонстрировавшей радикальные изменения после экстремального похудения. Особое внимание поклонников привлекли глубокие впадины на месте щек, которые многие сочли неестественным и не самым удачным эстетическим решением. Врач-косметолог Марият Мухина, комментируя трансформацию знаменитости, исключила возможность хирургического вмешательства. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, Водонаева является принципиальной противницей инвазивных методик и никогда не согласилась бы на удаление коренных зубов или комков Биша для достижения подобного эффекта.

Медик предположила, что кардинальное изменение овала лица стало результатом комбинации передовых косметологических методик. Вероятнее всего, для создания скульптурных скул и выраженных впадин были использованы нитевые технологии, перераспределившие жировые пакеты, инъекции липолитиков для коррекции контуров и филлеры для проработки угла нижней челюсти.

По ее мнению, итогом комплексного подхода стало не только изменение пропорций, но и безупречное состояние кожи. Ровный тон и сияние свидетельствуют о регулярном профессиональном уходе, включающем всесезонные пилинги и процедуры биорепарации, что в совокупности создало образ, соответствующий современным стандартам модельной эстетики.

