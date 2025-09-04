Россиянам раскрыли влияние гель-лака на женское здоровье

Популярность гель-лаков, сохраняющаяся годами, оказалась под угрозой из-за новых данных об их безопасности. Европейские регуляторы обратили внимание на компонент ТРО — триметилбензоил дифенилфосфин оксид, включив его в список запрещенных для косметики веществ. Это решение затронуло производителей и потребителей по всему миру. Как пояснила врач-дерматолог и косметолог Марият Мухина, ТРО способен вызывать целый ряд нежелательных реакций. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, при контакте с кожей или слизистыми он может провоцировать раздражение, аллергию и контактный дерматит. Благодаря своей летучести, компонент легко проникает в дыхательные пути, что чревато обострением астмы и других бронхолегочных заболеваний. Особую осторожность следует проявлять людям с чувствительной кожей и склонностью к аллергическим реакциям.

Однако эксперт уточнила, что прямых доказательств влияния ТРО на репродуктивное здоровье или развития бесплодия на сегодняшний день нет. Речь идет преимущественно о местных реакциях и индивидуальной непереносимости.

По ее мнению, в России, в отличие от Евросоюза, использование ТРО в гель-лаках для взрослых пока не запрещено. Ограничения действуют лишь для детской косметической продукции. Таким образом, покупателям стоит самостоятельно проявлять бдительность и изучать состав средств для маникюра, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья.

