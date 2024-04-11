«Космический фестиваль» пройдет в Королеве
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
«Космический фестиваль 2024» пройдет в Королеве в День космонавтики, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. В этом году отмечается 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина.
В программе фестиваля — выставки «Космос глазами детей» и «Королев: вчера, сегодня, завтра», VR-квест «Путешествие в виртуально-космическую реальность», мастер-классы, открытый урок по астрономии.
Посетители смогут увидеть архивные фотографии города, принять участие в викторине на тему космоса, смастерить подвижную игрушку из картона, понаблюдать вечернее небо в телескоп.
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