Костомаров исполнил легендарный номер «Кармен» с Навкой на шоу Авербуха

Олимпийские чемпионы зимней Олимпиады 2006 года в Турине в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка исполнили тот самый, ставших для них победным, номер.

Выступление прославленной пары состоялось в воскресенье, 17 декабря, в Москве в рамках шоу «Вместе и навсегда» Ильи Авербуха.

Костомаров и Навка прокатали перед зрителями программу «Кармен», позволившей им 17 лет назад завоевать золотые олимпийские медали. Овации зрителей не смолкали в течении долгого времени.

10 января олимпийский чемпион Роман костомаров слег с пневмонией в реанимацию. Из-за развившегося у спортсмена некроза медикам пришлось ампутировать ему кисти рук и ступни. В начале июля нынешнего года фигурист выписался из больницы. А уже в начале декабря опубликовал видео, где он снова вышел на лед после ампутации.