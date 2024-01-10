Краеведческий музей подмосковной Каширы хранит уникальные экспонаты

Культура и спорт
пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]

Каширский краеведческий музей предлагает посетителям ознакомиться с оригинальными экспонатами.

Турецкие курительные трубки, фрагмент перламутрового изразца из Успенского собора, медная мерная кружка, стул братьев Тонет и многое другое удивит и порадует посетителей.

Особой гордостью сотрудников музея является настоящая текстильная пломба с клеймом знаменитой фабрики братьев Федора и Петра Поповых «ФБП Кашира». Предприятие, основанное в 1817 году, имело корпуса по всему городу.

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