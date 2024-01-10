Краеведческий музей подмосковной Каширы хранит уникальные экспонаты
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Каширский краеведческий музей предлагает посетителям ознакомиться с оригинальными экспонатами.
Турецкие курительные трубки, фрагмент перламутрового изразца из Успенского собора, медная мерная кружка, стул братьев Тонет и многое другое удивит и порадует посетителей.
Особой гордостью сотрудников музея является настоящая текстильная пломба с клеймом знаменитой фабрики братьев Федора и Петра Поповых «ФБП Кашира». Предприятие, основанное в 1817 году, имело корпуса по всему городу.