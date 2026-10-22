Отказ наступать на заднюю лапу у кошки: когда счет идет на часы

Если кошка резко перестала наступать на заднюю лапу, это может свидетельствовать об оторванном тромбе. Об этом « Газете.Ru » рассказала ассистент кафедры хирургии, акушерства и патологии мелких животных Института Казанского ГАУ Анастасия Балмакова.

По ее словам, кошки почти никогда не кашляют из-за проблем с сердцем и редко показывают явную одышку на прогулке, поскольку сами ограничивают нагрузку. Первым проявлением болезни нередко становится то, что питомец вдруг перестает наступать на заднюю лапу. Владельцы часто думают, что кошка ее подвернула, однако на деле это может быть тромб, образовавшийся и оторвавшийся из-за нарушения кровотока в патологически измененных камерах сердца, и счет тогда идет на часы, объяснила специалист.

Самое распространенное заболевание сердца у кошек — гипертрофическая кардиомиопатия, при которой утолщаются стенки желудочка. Особенно часто она встречается у мейн-кунов, британских и шотландских кошек, рэгдоллов и сфинксов, у части из них есть наследственная природа.

Помимо внезапной хромоты, насторожить должны учащенное дыхание во сне, дыхание с открытым ртом, вялость и отказ от игр. Проверить частоту дыхания можно дома, пока питомец спит или спокойно лежит: считают, сколько раз поднимается и опускается грудная клетка за минуту. И у собак, и у кошек в покое нормой считается до 30 движений в минуту, но частота, приближающаяся к верхней границе нормы, — уже повод насторожиться и немедленно обратиться к кардиологу, заключила ветврач.

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