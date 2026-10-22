ДТП с семью погибшими в Тюменской области: двое выживших попали в больницу

Семь человек погибли, еще двое получили травмы при столкновении минивэна с грузовиком на трассе в Тюменской области. Пострадавших доставили в больницу. После удара микроавтобус загорелся и полностью сгорел, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Семь человек погибли в результате серьезной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В ночь на 22 октября минивэн Volkswagen Caravelle врезался в грузовик и загорелся. Выжить удалось двум людям — водителю и пассажиру, их госпитализировали.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, за рулем микроавтобуса находился 33-летний мужчина, вместе с ним ехали восемь пассажиров. В аварии погибли четверо мужчин и три женщины. Пострадавшими оказались водитель и 57-летний пассажир.

Столкновение произошло в районе, где у светофора с реверсивным движением скопилась колонна транспорта из-за дорожных работ. Минивэн въехал в стоявший грузовик, после удара автомобиль вспыхнул и полностью сгорел.

Как выяснили в Госавтоинспекции, Volkswagen выехал из башкирского города Сибай с тремя пассажирами. По пути в Челябинской и Тюменской областях в салон подсаживались другие люди. Также установлено, что летом на автомобиль поставили газобаллонное оборудование. Изменения были официально зарегистрированы.

Стаж водителя составляет 15 лет. При этом с начала года его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В Госавтоинспекции заявили, что отдельно оценят организацию пассажирской перевозки.

Сейчас специалисты устанавливают личности погибших. По предварительным данным, самому младшему из них было около 35 лет, самому старшему — примерно 65.

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