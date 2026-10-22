В Анивском районе Сахалина вечером 21 октября столкнулись два автомобиля Toyota. По данным региональной Госавтоинспекции, 44-летний водитель Caldina выехал на встречную полосу и врезался в Corolla Fielder. Травмы получили оба водителя. Об этом пишет АСТВ.ру .

Серьезная авария произошла вечером 21 октября в Анивском районе Сахалинской области. На седьмом километре дороги Южно-Сахалинск — Холмск столкнулись Toyota Caldina и Toyota Corolla Fielder. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария случилась около 21:30. За рулем Toyota Caldina находился 44-летний мужчина. Во время движения он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla Fielder, которой управлял 18-летний водитель.

Оба автомобилиста получили телесные повреждения. Информация об их состоянии и характере травм не уточняется.

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