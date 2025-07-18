Красно-белый «Спартак» может сыграть в сине-белой форме

Заместитель гендиректора «Спартака» по коммерции и развитию Вячеслав Соловьев рассказал «РБ Спорт», что не исключает возможности провести матч в сине-белой форме.

Сегодня клуб провел презентацию игровой формы на сезон 2025/26. «Спартак» заключил прямой контракт с экипировщиком — компанией Jögel. Первым комплектом будет форма с красными футболками, вторым — с белыми футболками. Цвета третьего комплекта определят позже.

В истории «Спартака» уже был случай, когда команда проводила матч в сине-белой форме — в 1993 году против «Монако» в Лиге чемпионов.

«В нашем фирменном магазине есть футболка, которая собрана из кусочков формы разных лет. Там есть и кусочек синей формы как раз с ромбом. Мы этого не стесняемся. Если будут предпосылки, концепция, это будет интересно, мы, конечно, это реализуем», — сказал Соловьев.

Ранее стало известно, что победитель Лиги ПСЖ вел серьезные переговоры о переходе лучшего бомбардира «Спартака» Манфреда Угальде.