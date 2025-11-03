«Краснодар» подшутил над сомнительными рекордами Кордобы, но быстро удалил пост

В публикации отметили, что в матче против «Спартака» (2:1) Кордоба установил уникальное достижение, став первым игроком в истории «Краснодара», который в одном матче забил гол, отдал результативную передачу и получил красную карточку.

Также отмечалось, что колумбиец стал первым нападающим в истории чемпионата России, два раза собравшим в одном матче гол, желтую и красную карточку. В публикации содержалась просьба к нападающему сосредоточиться на положительных рекордах.

В официальных матчах за «Краснодар» Кордоба вышел на второе место в истории клуба по сумме голевых действий. После матча со «Спартаком» в его активе 90 результативных баллов — 65 голов и 25 передач. Колумбиец уступает только Жоаозиньо, до которого осталось пять пунктов.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 32 очка в 14 матчах.