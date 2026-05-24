«Краснодар» против «Спартака»: букмекеры определились с фаворитом Кубка России

Букмекерские конторы назвали фаворита решающего матча Кубка России сезона-2025/2026, в котором сойдутся «Спартак» и «Краснодар». Как сообщает корреспондент « Ленты.ру », аналитики отдают предпочтение «горожанам»: на их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2,45, а итоговый успех оценивается в 1,80.

Шансы «Спартака» взять трофей в основное время котируются с коэффициентом 2,95, а на победу красно-белых с учетом возможной серии послематчевых пенальти принимаются ставки за 2,00. Финал состоится в воскресенье, 24 мая, на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по Москве.