ФК «Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ по итогам 2023 года, подсчитали в Российском футбольном союзе.

Согласно отчету от РФС, прибыль «быков» составила почти 11,965 млрд рублей. По этому показателю «Краснодар» намного опередил вторую самую прибыльную команду — питерский «Зенит» (2,006 млрд рублей).

Всего в плюсе оказались 10 из 16 клубов сильнейшей российской лиги.

Самыми убыточными оказались столичные «Спартак» (минус 1,270 млрд рублей) и ЦСКА (минус 1,523 млрд рублей). Они и в турнирной таблице расположились по соседству — на пятом и шестом местах.

Чемпионом России в сезоне 2023/24 стал «Зенит», «Краснодар» финишировал вторым, бронзовые медали завоевало «Динамо».