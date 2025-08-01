Красногорск примет юных хоккеистов на Кубке Александра Овечкина

Завтра, 2 августа, в подмосковном Красногорске начнется седьмой ежегодный международный Кубок Александра Овечкина по хоккею среди юных команд.

Этот престижный турнир, известный поклонникам хоккея как OviCup, продлится до 9 августа и обещает зрелищные матчи.

В соревнованиях примут участие 24 команды из России, Беларуси и Казахстана, представляющие лучшие детско-юношеские хоккейные академии. Для любителей хоккея это уникальная возможность увидеть игру молодых талантов и поболеть за своих фаворитов.

Традиционно, игры турнира будут проходить на двух площадках: современной «Красногорск Арене» имени В. Петрова и «Арене Мытищи» имени В. Шалимова. Церемония официального открытия запланирована на 2 августа в 12:00 и состоится в Академии хоккея имени Владимира Петрова, расположенной по адресу: Лесная ул., 1А. Особое значение для проведения турнира имеет «Красногорск Арена», являющаяся одним из ключевых спортивных объектов Подмосковья и предоставляющая отличные условия для проведения соревнований такого уровня.

Среди участников турнира 2025 года, борющиеся за главный трофей, будет и команда «Академия Петрова» из Красногорска, что подчеркивает важность развития хоккея в городе.

Полный список участников включает:

«Академия Петрова» (Красногорск);

«Балашиха» (Балашиха);

«Атлант» (Мытищи);

«Химик» (Воскресенск);

«Витязь» (Подольск);

«Динамо» (Москва);

«Локомотив» (Ярославль);

«Красная Машина Юниор» (Москва);

«Торпедо» (Нижний Новгород);

«Трактор» (Челябинск);

ЦСКА (Москва);

«Армия СКА» (Санкт-Петербург);

«Салават Юлаев» (Уфа);

«Авангард» (Омск);

«Ак Барс» (Казань);

«Спартак» (Москва);

«Динамо» (Санкт-Петербург);

«Металлург» (Магнитогорск);

«Амур» (Хабаровск);

«Сибирь» (Новосибирск);

«Адмирал» (Владивосток);

«Северсталь» (Череповец);

«Динамо» (Минск);

«Барыс» (Астана).