Красногорск примет юных хоккеистов на Кубке Александра Овечкина
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
Завтра, 2 августа, в подмосковном Красногорске начнется седьмой ежегодный международный Кубок Александра Овечкина по хоккею среди юных команд.
Этот престижный турнир, известный поклонникам хоккея как OviCup, продлится до 9 августа и обещает зрелищные матчи.
В соревнованиях примут участие 24 команды из России, Беларуси и Казахстана, представляющие лучшие детско-юношеские хоккейные академии. Для любителей хоккея это уникальная возможность увидеть игру молодых талантов и поболеть за своих фаворитов.
Традиционно, игры турнира будут проходить на двух площадках: современной «Красногорск Арене» имени В. Петрова и «Арене Мытищи» имени В. Шалимова. Церемония официального открытия запланирована на 2 августа в 12:00 и состоится в Академии хоккея имени Владимира Петрова, расположенной по адресу: Лесная ул., 1А. Особое значение для проведения турнира имеет «Красногорск Арена», являющаяся одним из ключевых спортивных объектов Подмосковья и предоставляющая отличные условия для проведения соревнований такого уровня.
Среди участников турнира 2025 года, борющиеся за главный трофей, будет и команда «Академия Петрова» из Красногорска, что подчеркивает важность развития хоккея в городе.
Полный список участников включает:
«Академия Петрова» (Красногорск);
«Балашиха» (Балашиха);
«Атлант» (Мытищи);
«Химик» (Воскресенск);
«Витязь» (Подольск);
«Динамо» (Москва);
«Локомотив» (Ярославль);
«Красная Машина Юниор» (Москва);
«Торпедо» (Нижний Новгород);
«Трактор» (Челябинск);
ЦСКА (Москва);
«Армия СКА» (Санкт-Петербург);
«Салават Юлаев» (Уфа);
«Авангард» (Омск);
«Ак Барс» (Казань);
«Спартак» (Москва);
«Динамо» (Санкт-Петербург);
«Металлург» (Магнитогорск);
«Амур» (Хабаровск);
«Сибирь» (Новосибирск);
«Адмирал» (Владивосток);
«Северсталь» (Череповец);
«Динамо» (Минск);
«Барыс» (Астана).