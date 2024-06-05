Красногорские дошколята поучаствовали в Спортивной Олимпиаде

Олимпиада посвящена Дню защиты детей и является одним из способов приобщить юных красногорцев к здоровому образу жизни и физнагрузке с ранних лет. Дошколята проходили разные задания в командах, а поддерживали их близкие и детский сад, от которого они выступали. Участников Олимпиады определили в каждом образовательном учреждении внутренними соревнованиям.

Воспитанники из 38 учреждений муниципалитета проходили разные спортивные этапы. Одна из эстафет была посвящена правилам дорожного движения. Знания ПДД проверяли сотрудники Госавтоинспекции.

«К безопасности на дорогах нужно приучать с детства. И мы надеемся, что подобный опыт сможет заложить в наших детишках, в нашем подрастающем поколении правильное восприятие того, как нужно вести себя на дорогах», — прокомментировал начальник управления по физической культуре и спорту городского округа Красногорск Алу Бочкаев.

Важность проведения спортивных мероприятий подчеркивал глава Московской области Андрей Воробьев. Он отмечал необходимость усилить приобщение к спорту не только детей и подростков, но и взрослых.