Красногорский театр «Новый Город» покорил юг России спектаклем «Непокоренный Курск»

Красногорская команда АНО «Новый город» завершила южный этап гастрольного тура документально-театрального проекта «Народная история «Непокоренный Курск», охватив города-герои: Новороссийск и Севастополь, а также Судак. Здесь спектакль был показан на главной площадке фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ».

Более 3000 человек стали свидетелями постановки Михаила Иванова, и это были люди, чья жизнь тесно связана с темой, затронутой в спектакле: военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, члены их семей, моряки с крейсера «Георгий Победоносец», представители духовенства Крымской митрополии и фронтовые священники. В зале звучали истории, полные правды, боли и надежды, которые невозможно игнорировать в нынешних реалиях.

«Непокоренный Курск» представляет собой живое полотно, сотканное из свидетельств людей, чьи голоса рассказывают о событиях. Это истории участников специальной военной операции, жителей приграничных территорий Курской области, добровольцев, медиков, волонтеров, матерей и детей, переживших трагические события августа 2024 года. Вместе с профессиональными актерами Красногорского народного театра «Новый Город» они выходят на сцену не для игры, а для откровенного рассказа. Без приукрашивания, от первого лица. Именно в этой честности и заключается сила спектакля, объясняющая его мощную реакцию у зрителей: после каждого представления публика долго не расходится. Люди благодарят, делятся своими переживаниями, задают вопросы. Так возникает тот самый диалог, ради которого существует театр – общее действо, объединяющее сердца.

В каждом из трех городов спектакль был встречен с особенным вниманием. «Непокоренный Курск» действительно завоевал симпатии южан своей искренностью. Гастрольный тур стал возможен благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также помощи АНО «Центр творческого развития «Урбан Академия», взявшей на себя организацию показов по южному маршруту. Эти гастроли – это путь народной истории, рассказанной теми, кто не остался в стороне от событий.

Проект был реализован АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город» (Московская область, г. Красногорск) при поддержке Министерства развития и туризма Курской области, Общественной палаты Московской области и Администрации городского округа Красногорск. Этот уникальный в своем роде проект объединяет творческие коллективы из Красногорска, Калуги и Курска. В спектакле участвуют артисты Красногорского народного театра «Новый Город», хореографы и танцоры студии современного танца Flash Dance из ДК «Подмосковье», артисты Инновационного театра балета из Инновационного культурного центра Калуги – единственного профессионального театра танца в регионе. Неотъемлемой частью проекта стали и жители приграничья Курской области – главные герои постановки, чьи жизни легли в ее основу.

Музыкальное оформление спектакля создал российский композитор Марат Файзуллин, написавший 13 оригинальных композиций специально для постановки. Центральной музыкальной темой стала песня «Там под Курском опять бои…» – работа Александра Ф. Скляра, Сергея Войтенко и Ярослава Сумишевского.

Южный тур завершен, однако путешествие спектакля не останавливается. Впереди – показ в Курске, премьеры в Санкт-Петербурге и Минске, новые встречи и города. Каждая сцена, каждый зал превращаются в пространство национального самопознания, где гражданская ответственность начинается с простого вопроса: «Что я чувствую, услышав это?»

«Народная история. Непокоренный Курск» — это спектакль, который оставит глубокий след в душе. Ведь в нем речь идет не только о прошлом – он говорит о нас, о нашей сегодняшней боли, о нашей стойкости и вере.