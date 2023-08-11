Красногорцев приглашают принять участие в отборочном туре фестиваля рок-н-ролла

Жителей округа приглашают посмотреть выступления участников отборочного этапа.

В рамках мероприятия выступят 11 исполнителей из Москвы, Подмосковья и Твери. Слушателей ждет полноценный концерт рок-музыки. Однако в следующий этап пройдут лишь шесть групп, которые определит компетентное жюри. Некоторым музыкальным коллективам могут предложить сотрудничать с красногорским сообществом музыкантов.

Отборочный этап музыкального фестиваля пройдет в субботу, 12 августа в Городском парке на сцене «Зеленого театра» в 18:00. Концерт можно посетить бесплатно. А 2 и 3 сентября пройдет уже основная часть фестиваля. Мероприятие состоится на Ивановских прудах. Там также выступят рок-группы «Крематорий» и «Смех».