Крис Мартин посвятил песню российскому фанату на концерте в Сеуле

На выступлении в Сеуле солист Coldplay Крис Мартин посвятил песню российскому поклоннику. На концерте в Южной Корее внимание британского артиста привлек фанат, оказавшийся выходцем из России. Мартин выразил желание выступить с концертом в России.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, группа Coldplay в настоящее время находится в гастрольном туре. Во время концерта в Сеуле Крис активно взаимодействовал с публикой.

Он поинтересовался у молодого человека с яркими волосами цвета фуксии о его стране рождения. Не расслышав ответа, Мартин увидел на телефоне фаната надпись RUS. Тогда музыкант понял, откуда родом этот человек.

«Добро пожаловать, мой прекрасный брат!» — поприветствовал его Мартин.

Музыкант исполнил импровизированную композицию, адресованную фанату, в которой пообещал, что когда-нибудь Coldplay выступит в России.

Другие российские зрители, присутствовавшие на концерте, активно поддержали этот момент. Из зала донеслись громкие выкрики: «Россия!», «Наши!». Поклонник Криса не смог сдержать своих эмоций и даже заплакал.

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