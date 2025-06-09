Криштиану Роналду попросил оставить в покое испанского вундеркинда Ямаля

Португалия обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти, после того как основное и дополнительное время закончилось вничью (2:2). Ямаль был не так заметен в этом матче, поскольку его смог нейтрализовать защитник Нуну Мендеш, признанный в итоге лучшим игроком финальной части Лиги наций.

«Он выиграет много титулов — как командных, так и индивидуальных. Ему всего 17 лет. Повторяю, у него огромный потенциал. Он феномен, но его нужно оставить в покое — вот о чем я прошу», — сказал Роналду о Ямале.

40-летний Роналду забил гол в финале Лиги наций, но вынужден был покинуть поле на 88-й минуте из-за травмы. Он заявил, что готов сломать ногу, если бы это помогло сборной победить.