Роналду расплакался на поле после победы в Лиге наций

В финальном матче Португалия одолела Испанию в серии послематчевых пенальти, после того как основное и дополнительное время матча закончилось вничью (2:2). Роналду вышел в стартовом составе и сравнял счет на 61-й минуте. На 88-й минуте капитан был заменен после небольшого повреждения.

Роналду выиграл свой третий титул с национальной сборной — ранее были Евро-2016 и Лига наций в 2019 году. Всего же у португальца 33 титула в карьере.

«Выиграть со сборной Португалии — это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Слезы и чувство выполненного долга… Это прекрасно», — сказал Роналду.

По поводу травмы он заявил, что ради сборной готов был бы сломать ногу. Он признался, что еще до начала матча чувствовал небольшой дискомфорт, но не мог не выйти на поле и отдавать там все силы.

Лучшим игроком финала был признан защитник португальской сборной Нуну Мендеш: он забил первый мяч испанцам и сумел сдержать Ламина Ямаля.