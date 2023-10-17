Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в 2023 году

Первое место с отрывом Кришу обеспечил контракт с саудовским «Аль-Насром», по которому он получает баснословную зарплату в 200 млн евро. Всего за год Роналду заработал $260 млн.

Год назад лидером рейтинга был француз Килиан Мбаппе с $128 млн. Теперь он переместился на четвертую строчку ($110 млн), пропустив вперед своих недавних одноклубников по ПСЖ – Лионеля Месси ($135 млн) и Неймара ($112 млн). Замыкает пятерку Карим Бензема ($106 млн), который, как и Роналду с Неймаром, перебрался в саудовский чемпионат.

38-летний Роналду продолжает выступать за национальную команду. Он отметился дублями в недавних матчах против Словакии (3:2) и Боснии (5:0) и еще больше увеличил свой рекорд по голам за сборную, доведя его до 127 мячей.