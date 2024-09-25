По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, певице Кристине Орбакайте и всей ее семье, включая маму Аллу Пугачеву, нельзя было давать возможности спокойно распродавать недвижимость, появившуюся у них на заработанные в России деньги. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что всю семью следовало выставить из страны с голым задом.

По мнению парламентария, сама Орбакайте нескоро попадет в список иноагентов Минюста России, поскольку на очереди Алла Пугачева. Однако ведомство еще не присвоило данный статус Примадонне, открыто называющей российский народ холопами и дураками. Однако ее дочь предусмотрительно держит рот на замке.

Он подчеркнул, что у этих перебежчиков и предателей все еще довольно много покровителей в нашей стране, чтобы дать им еще долгие годы жить безбедно за рубежом.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Пугачевой и ее мужа в пяти странах превысила четыре миллиарда рублей.