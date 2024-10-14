Кристина Орбакайте выступила вместе с Киркоровым и Руссо на корпоративе в ОАЭ

По информации источника, концерт прошел 13 октября в одном из дубайских ресторанов, расположенных рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Имена артистов до последнего сохраняли в секрете. Кроме того, для гостей был введен запрет на съемку выступления Орбакайте и ее рядом с другими российскими певцами.

Как ранее сообщал SHOT, Орбакайте в сентябре на другом корпоративе в Дубае отказалась исполнять совместную песню с Руссо, который после начала спецоперации на Украине остался в России. Отмечалось, что артистка нарушила договоренности, данные организаторам, и не вышла вместе с Руссо на сцену.

Сейчас дочь уехавшей из РФ примадонны Аллы Пугачевой вновь решила поменять свою позицию по отношению к совместным выступлениям на арабских корпоративах. Отмечается, что это может быть связано с неудачными концертами Орбакайте в США и Канаде. Как писал SHOT, билеты на выступления певицы в этих странах плохо продавались.

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