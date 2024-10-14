Продюсер Сергей Дворцов раскрыл доходы Филиппа Киркорова

Несмотря на шквал критики, который обрушился на Филиппа Киркорова после участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, и отменой на российском телевидении, певец не стал менее востребованным. Не упали и доходы артиста, рассказал в интервью порталу «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.

Несмотря на шквал критики, который обрушился на Филиппа Киркорова после участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, и отменой на российском телевидении, певец не стал менее востребованным. Не упали и доходы артиста, рассказал в интервью порталу «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.

Киркоров по-прежнему является номер один, королем российской эстрады, подчеркнул он.

По словам Дворцова, гонорары артиста начинаются от 4 млн рублей и выше. Заработок зависит от уровня мероприятия, города, пояснил продюсер.

Также он рассказал, что Филипп Киркоров пользуется охраной. По словам Дворцова, певца уже много лет сопровождает один и тот же телохранитель. Он является и личным ассистентом артиста, и его водителем, и охранником, добавил медиаменеджер.

Ранее сообщалось о том, что бывшая возлюбленная Киркорова опровергла пластическое преображение звезды.