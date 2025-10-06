Критик Соседов раскрыл, сможет ли Шаврина повторить феномен Кадышевой

Виртуальное пространство взорвал видеоролик с 82-летней Екатериной Шавриной, которая после долгого перерыва вновь появилась на сцене. Легендарная певица девяностых, сохранившая удивительную энергию, в ярком наряде исполнила свои главные хиты и даже танцевала, как в молодости. Музыкальный критик Сергей Соседов пояснил, почему это возвращение заставило задуматься, способна ли Шаврина, подобно Надежде Кадышевой, обрести второе дыхание и увлечь новое поколение слушателей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сравнивать этих артисток не совсем корректно. Он поясняет, что феномен популярности Кадышевой среди молодежи — это во многом результат случайного вирусного успеха, подкрепленного лиричными и порой ироничными песнями с простыми сюжетами. Творчество же Шавриной отличается более сложной, даже громоздкой ритмической структурой. Несмотря на наличие эмоциональных и запоминающихся композиций, её музыкальный язык вряд ли сможет органично проникнуть в цифровую среду и найти отклик у современной молодой аудитории.

Критик считает, что внезапное внимание к Екатерине Шавриной скорее всего останется локальным всплеском ностальгии среди ее преданных поклонников зрелого возраста. Шансы на повторение «фарта» Кадышевой, когда искреннее увлечение молодежи возникло благодаря алгоритмам соцсетей, представляются крайне призрачными. Успех такого рода — явление спонтанное, и вряд ли его можно запланировать или воспроизвести целенаправленно, особенно когда речь идет о творчестве с иной стилистической и эмоциональной основой.

