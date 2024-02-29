Критика Кремля и «черный список» артистов: стали известны подробности скандала вокруг «Золотого граммофона»

Порталу Regions стали известны подробности скандала, который произошел на «Золотом граммофоне». Ранее организаторы мероприятия прогнали сотрудников Russia News, которых интересовала позиция артистов-участников касательно спецоперации. Кроме того, СМИ сообщали о «черном списке» музыкантов, чьи песни не берут в ротацию «Русского радио».

По словам главреда портала Екатериный Надольской, в пресс-центре «Русской медиагруппы» сотрудницы холдинга раздавали буклеты с критикой Кремля, Министерства культуры РФ, артиста SHAMAN. Корреспондент Regions получил доступ к этой папке — в большинстве текстов отмечается неискренность певца, утверждается, что артист выступает под фонограмму. Также в материалах сравнивают патриотический лозунг «Одна страна, одна семья, одна Россия» с гитлеровским «Один народ, один рейх, один фюрер».

После раздачи буклетов в ходе пресс-конференции в РМГ журналистам стало известно, что в программе выступлений примет участие Филипп Киркоров, сообщила Надольская. Певец вышел к журналистам и начал рассказывать о своей «перезагрузке» после нашумевшей «голой вечеринки». Тогда Надольская поинтересовалась, намерен ли артист записать патриотично настроенный альбом, но Киркоров от вопроса ушел. Когда редактор повторила вопрос, к ней подбежали сотрудники РМГ и попытались отвести ее в сторону.

Надольская продолжила, что после этого был проигнорирован вопрос о запрете темы СВО на «Золотом граммофоне», а когда корреспондент издания поинтересовался у одной из артисток об отношении к спецоперации, представители звезды потребовали немедленно удалить видео с ответом на этот вопрос. Тогда Надольская напомнила им об уголовной ответственности за давление на СМИ. После этого к ней снова подошла сотрудница РМГ и потребовала покинуть помещение. На место были вызваны охранники, которые вывели представителей Russia News из пресс-центра. Позднее Надольская узнала, что глава «Русского радио» Владимир Киселев якобы пообещал «найти на нее управу» и подготовить иск.

В РМГ все обвинения отрицают. В компании выразили полную поддержку спецоперации и заявили, что регулярно организуют мероприятия патриотической направленности. Инцидент с прессой в холдинге не прокомментировали. Также на «Русском радио» опровергли информацию СМИ о том, что на радиостанции имеется «черный список» звезд, в который занесен все тот же SHAMAN.

«Что значит «черные списки»? Были песни допустимые — выступал SHAMAN, нет песен — не выступает. У нас есть худсовет. Отобрали песни — выступает, не отобрали — не выступает. Существует масса артистов, которые не совсем подходят для репертуара «Русского радио», - заявил Киселев корреспонденту Regions.

О скандале стало известно и представителям власти. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал сотрудников прессы отстаивать свои права.