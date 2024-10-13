Критика Троицкого признали иноагентом из-за призывов убивать российских политиков

Музыкальный критик Артемий Троицкий* попал в список иностранных агентов, который регулярно обновляет Министерство юстиции РФ, в том числе из-за того, что публично выступал за убийство российских политиков. С соответствующими документами ознакомились РИА Новости.

По информации источника, критик подал иск против Минюста России, чтобы добиться отмены решения о внесения его в перечень иностранных агентов. Троицкий* считает, что этот статус унижает его достоинство и понижает репутацию.

В документах о Троицком* написали следующее: он является физлицом, который находится под иностранным влиянием. Это проявляется в получении поддержки от зарубежных источников. Суд подчеркнул, что критик распространяет мнения и создает материалы о решениях властей РФ, специальной военной операции (СВО) на Украине, российском президенте.

Кроме того, отмечается судом, музыковед участвуют в различных интервью, в которых всячески оскорбляет российскую власть и ее действия, в том числе на Украине. Такие интервью преимущественно распространяются через YouTube-каналы украинских политиков или деятелей культуры, а также других граждан, признанных в России иностранными агентами.

Суд иск Троицкого* не удовлетворил. Музыкальный критик обжаловал решение в вышестоящей инстанции.

Троицкий* появился в списке иноагентов в январе 2023 года. Он говорил о поддерживающих РФ артистов, что они — «люди подневольные, особенно в России, где поп-музыка всегда сильно зависела от государства».

Ранее ведущая, признанная в РФ иноагентом Татьяна Лазарева*, отреагировала на объявление ее в международный розыск.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами