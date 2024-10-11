Лазарева отреагировала на объявление ее в международный розыск

Ведущая Татьяна Лазарева* охарактеризовала понятием «неразбериха» факт объявления ее в международный розыск и сообщила, что будет выяснять обстоятельства случившегося. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале.

Со слов Лазаревой, она обязательно разберется со сложившейся ситуацией и объяснит ее СМИ, но сначала выспится.

Ранее сообщалось о том, что телеведущую объявили в международный розыск за оправдание терроризма. Основанием к этому послужило ее высказывание об атаках украинских беспилотников на Россию. А как заявил эксперт Юрий Капштык, введенная мера воздействия не окажет почти никого влияния на жизнь разыскиваемой.

*признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.