Кросби высказался по поводу возможного ухода из «Питтсбурга» Малкина

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о ситуации с будущим в команде Евгения Малкина.

У россиянина остается год по действующему контракту с кэпхитом $6,1 млн.

«Это не то, что мы обсуждали заранее. Я не видел его все лето. Приятно немного пообщаться, но мы не обсуждали контракт», — признался Кросби.

Также капитан «Питтсбурга» рассказал, что три года назад, когда Малкин подписывал нынешний контракт, они не особо обсуждали детали соглашения. Тогда СМИ сообщали, что именно Кросби настоял на продлении контрактов со своими давними партнерами — Евгением Малкиным и Крисом Летангом.

39-летний Малкин всю карьеру в НХЛ провел в «Питтсбурге», за который он выступает с 2006 года. Россиянин сыграл в 1213 матчах в регулярных чемпионатах, в которых набрал 1346 (514+832) очков.

