«Кросс нации» в округе Шатура собрал около тысячи спортсменов

В Шатуре дан старт всероссийскому дню бега «Кросс нации». Тематическим событием этого года стало празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники соревнований продемонстрировали не только свою физическую подготовку, но и выразили уважение к подвигу защитников Отечества.

Шатура заслуженно считается спортивным городом, ведь здесь уже более двух десятилетий успешно проводится «Кросс нации». Эта осенняя спортивная инициатива давно стала неотъемлемой частью жизни легкоатлетов. В этот раз на стартовой линии собралось около тысячи бегунов, среди которых были и опытные профессионалы, и увлеченные любители.

Самой маленькой участницей забега стала Есения Дмитриева, которой чуть исполнился год и девять месяцев. Ее родители, являющиеся спортсменами, с самого раннего детства приобщают дочь к здоровому образу жизни.

«Мы ежедневно гуляли, тренировались, бегали, покоряли песчаные дюны и преодолевали различные препятствия», – поделилась мама Есении, Ксения Дмитриева, рассказывая о подготовке к соревнованиям.

Для участников были предусмотрены дистанции, рассчитанные на разные возрастные категории и уровни подготовки, включая 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м. Малыши дошкольного и младшего школьного возраста соревновались на дистанции в один километр, а на самую протяженную дистанцию допускались только мужчины старше 20 лет.

Победители забегов были поощрены кубками и медалями, а позитивные эмоции и ощущение прилива сил получили все участники спортивного мероприятия.