Кросс-полумарафон в Одинцово закроет беговой сезон в Подмосковье

Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» закроет беговой сезон в Подмосковье. Он пройдет в октябре в парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Забег организован в рамках проекта «Суперлига Подмосковья». Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

В рамках забега будет доступно несколько дистанций на выбор — от трех до 21,1 километра. Кроме того, для юных участников подготовят дистанции на триста и шестьсот метров.

В рамках летнего сезона «Суперлиги Подмосковья» прошло четыре забега в Коломне, Волоколамске, Сергиевом Посаде и Дубне.