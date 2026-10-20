Донбасс или НАТО: политолог раскрыл, какой выбор готовит Запад для Киева

По его словам, в настоящее время позиции европейских лидеров не находят поддержки в Москве, поскольку на протяжении долгих лет конфликта страны ЕС скорее выступали частью проблемы, нежели ее решением. По словам политолога, своими позициями они затрудняли переговорный процесс, влияли на позицию Киева и пытались давить на Вашингтон, из-за чего у российского руководства не было никакого стимула включать их в обсуждение урегулирования. Подвижки станут возможны только тогда, когда европейцы начнут предлагать идеи, которые хотя бы можно обсуждать, пока же звучащие тезисы Москва сразу же отвергает.

При этом Кортунов подчеркнул, что для комплексного урегулирования, которое включает не только достижение мира между Москвой и Киевом, но и создание новой системы европейской безопасности, участие стран Европы является обязательным. Россия не отвергала идею начала диалога с ними, однако текущие предложения не выглядят перспективными. В частности, существуют утечки о том, что европейцы пытаются выдвинуть идеи, возможно, совместно с администрацией Дональда Трампа. Среди обсуждаемых вариантов — либо Россия забирает весь Донбасс, но снимает возражения против членства Украины в НАТО, либо Киев отказывается от Альянса, но тогда конфликт замораживается по линии текущего противостояния. Эксперт отметил, что это не совсем подходит Москве, но другого ожидать нельзя: сначала всегда звучат запросные позиции, которые только постепенно эволюционируют в нечто более приемлемое для российской стороны.

По его мнению, на этом фоне судьба украинского конфликта во многом остается в руках американской администрации, так как европейские лидеры не обладают достаточной стратегической автономией от Соединенных Штатов и не готовы противопоставлять Трампу свою позицию. Тем не менее, для полноценного мира участие Европы остается необходимым условием, поскольку без учета интересов всех сторон невозможно выстроить устойчивую архитектуру безопасности на континенте. Эксперт также обратил внимание на то, что Киев и его европейские партнеры относятся к вопросам мира очень выборочно, последовательно уходя от обсуждения территориальной составляющей и опираясь исключительно на положение украинской конституции.

Ранее политолог Шеслер заявила, что встреча в Осло — очередная попытка Зеленского вырулить.