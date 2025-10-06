Круговой высказался о большом количестве игроков ЦСКА в составе сборной

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «Чемпионатом» высказался о широком представительстве армейцев в составе сборной России.

Валерий Карпин вызвал на октябрьский сбор национальной команды шестерых футболистов ЦСКА: Кругового, Игоря Дивеева, Матвея Кисляка, Матвея Лукина, Ивана Облякова и Тамерлана Мусаева.

«Конечно, хорошо, что много наших футболистов привлекается в национальную команду. Хоть мы и отсутствуем на тренировочном процессе в клубе, но получаем игровое время и тренируемся в сборной. Мы же не ерундой там занимаемся», — сказал Круговой.

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини передвинул ранее игравшего на краю обороны Кругового ближе к атаке. Футболист стал одним из лидеров команды, в 11 матчах РПЛ забив четыре мяча и отдав три голевые передачи.

ЦСКА лидирует в чемпионате России с 24 очками после 11 туров.