Круговой высказался о большом количестве игроков ЦСКА в составе сборной
Хавбек ЦСКА Круговой высказался об одноклубниках в составе сборной России
Фото: [РПЛ]
Полузащитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «Чемпионатом» высказался о широком представительстве армейцев в составе сборной России.
Валерий Карпин вызвал на октябрьский сбор национальной команды шестерых футболистов ЦСКА: Кругового, Игоря Дивеева, Матвея Кисляка, Матвея Лукина, Ивана Облякова и Тамерлана Мусаева.
«Конечно, хорошо, что много наших футболистов привлекается в национальную команду. Хоть мы и отсутствуем на тренировочном процессе в клубе, но получаем игровое время и тренируемся в сборной. Мы же не ерундой там занимаемся», — сказал Круговой.
Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини передвинул ранее игравшего на краю обороны Кругового ближе к атаке. Футболист стал одним из лидеров команды, в 11 матчах РПЛ забив четыре мяча и отдав три голевые передачи.
ЦСКА лидирует в чемпионате России с 24 очками после 11 туров.