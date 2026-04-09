Ксения Раппопорт отпраздновала 52-летие с дочерьми

Российская актрис Ксения Раппопорт отпраздновала 52-летие. Артистка устроила вечеринку, на которую пригласила только самых близких людей. Первыми фотографиями с торжества именинница поделилась в своем личном блоге, сообщает Super.ru.

На празднике присутствовали дочери Раппопорт — актриса Аглая Тарасова и Софья. На снимках видно, как Ксения задувает свечи на праздничном торте в кругу своих наследниц. Судя по опубликованным кадрам, Аглая выступила с трогательной речью в честь мамы.

Помимо семейных моментов, Раппопорт порадовала поклонников фотографиями у бассейна. Компанию ей составила надувная уточка, с которой актриса не расставалась во время всей фотосессии.

Напомним, в ноябре 2025 года Аглая Тарасова предстала перед судом по делу о запрещенных веществах. На судебном процессе актрису поддерживала ее мама — Ксения Раппопорт.

