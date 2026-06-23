Подтоплены 188 домов: местные жители рассказали о наводнении в Оренбургской области

В Оренбургской области после сильнейших за последние десятилетия ливней, по данным МЧС, подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бугуруслане, где за двое суток выпало более 120 мм осадков при месячной норме в 53 мм, а уровень воды в реке Большой Кинель поднялся до 445 см. Сейчас осадки пошли на спад, а власти и экстренные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» пообщался с местными жителями. Подробнее — в материале.

Что известно о подтоплениях в Оренбургской области

По данным Главного управления МЧС России по Оренбургской области, подтопления зафиксированы на территории пяти муниципалитетов. Из опасных зон эвакуированы 93 человека, включая 12 детей. Часть жителей разместилась у родственников, часть — в пунктах временного размещения.

Наиболее серьезные последствия стихии отмечаются в Бугуруслане. Здесь остаются подтопленными 144 жилых дома и 281 приусадебный участок. В ликвидации последствий задействованы 66 человек и 33 единицы техники.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что ситуация начала постепенно стабилизироваться.

«Дождь пошел на спад, в связи с чем приток воды в водоемах остановился. В Бугуруслан направлены дополнительные силы и средства, работают МЧС, полиция и другие экстренные службы», — отметил глава региона.

Фото: [ пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области ] 1/3 Фото: [ Предоставлено Катериной Реймер ] 2/3 Фото: [ Предоставлено Катериной Реймер ] 3/3

Что происходит в Бугуруслане сейчас

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко сообщил, что временное прекращение осадков позволило остановить ухудшение обстановки.

«На данный момент дождь прекратился, что дает нам небольшую передышку. Временное прекращение осадков позволяет ситуации стабилизироваться, а воде — начать постепенно идти на спад», — подчеркнул он.

Для жителей подготовлены три пункта временного размещения. Людей обеспечивают горячим питанием, средствами гигиены, медицинской помощью и необходимыми бытовыми принадлежностями.

Местные жители также отмечают первые признаки улучшения ситуации. Жительница Бугуруслана Катерина Реймер рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что утром вода на некоторых улицах уже начала уходить.

Фото: [ пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области ]

«Службы работают постоянно, людей разместили в пунктах временного проживания. В городе организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших семей», — рассказала она.

Жительница Асекеевского района Алия Минутдинова сообщила «Подмосковью сегодня», что в ряде населенных пунктов вода затопила подвалы и погреба частных домов.

«У родителей и соседей вода зашла в погреба. Люди внимательно следят за ситуацией и надеются, что уровень воды продолжит снижаться», — отметила собеседница.

Тем временем в Бугуруслане открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Волонтеры принимают питьевую воду, продукты длительного хранения, средства гигиены, одежду, постельные принадлежности и другие предметы первой необходимости. Власти региона продолжают мониторить ситуацию и обещают оперативно информировать жителей о дальнейших изменениях.