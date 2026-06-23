Лерчек подарили золотое кольцо с гравировкой «Лера, живи»

Вокруг блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, не утихают споры. Ее обвиняют в симуляции онкологического заболевания. Многие интернет-пользователи считают, что таким образом она пытается избежать ответственности по уголовному делу о незаконном выводе средств за рубеж. Несмотря на шквал критики, находятся и те, кто готов поддержать блогера в трудной ситуации.

Одним из ярких жестов поддержки стал подарок от предпринимательницы Ксении Владыкиной, пишет Teleprogramma.org. Она подарила Лерчек кольцо из белого золота с тремя бриллиантами. На внутренней стороне украшения выгравирована надпись «Лера, живи». Получив подарок, Чекалина была в восторге и заявила, что будет носить его постоянно.

Тем временем прокуратура инициировала повторную проверку блогера. Поводом стали подозрения в симуляции рака. Обвинения возникли из-за активного образа жизни Лерчек: она регулярно посещает спортзал и продолжает контролировать производство собственной косметики. Эти факты не укладываются в представление о человеке, борющемся с четвертой стадией рака желудка.

Адвокаты Чекалиной настаивают на том, что она говорит правду. Защита заявляет, что состояние блогера остается без улучшений, а она продолжает борьбу с болезнью. 17 июня итоги медицинского обследования подтвердили диагноз. Защита спокойно относится к инициативе прокуратуры и надеется, что официальная проверка поможет закрыть тему и прекратить бесконечные слухи в прессе.

Ранее онколог Елена Сатирова вступилась за Валерию Чекалину на фоне слухов о симуляции.