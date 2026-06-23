Старший сын Андрея Григорьева-Апполонова получил диплом МГИМО

Бывший солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился радостной новостью о своих сыновьях, пишет Super. В личном блоге он опубликовал редкое фото старшего сына Ивана, который держит в руках диплом Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Фото: [ соцсети ]

Молодой человек успешно защитил выпускную квалификационную работу. Артист поздравил наследника с этим важным достижением и выразил уверенность, что у него впереди блестящее будущее.

Кроме того, в начале лета школу окончил и младший сын Андрея. Музыкант также посвятил ему отдельный пост, пожелав новых свершений и успехов в дальнейшей учебе. Григорьев-Апполонов признался, что гордится обоими сыновьями и старается поддерживать их во всех начинаниях.

Напомним, что сыновья родились в браке артиста с Марией Банковой. Пара рассталась в 2019 году, после того как Мария ушла к баскетболисту Андрею Зубкову. Однако Андрей остался близок с детьми и продолжает активно участвовать в их жизни.

Ранее возлюбленная экс-футболист Андрея Аршавина показала редкое фото с маленькой дочерью.