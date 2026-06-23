В Раменском возведут первую очередь жилого квартала «Михалевич»
Первую очередь жилого квартала «Михалевич» возведут в Раменском
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В Раменском округе возводят первую очередь жилого квартала «Михалевич», проект реализует девелопер G3 Group | Джи Три Групп. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Специалисты ведут каменную кладку, работы по гидроизоляции кровли. На стройплощадке дома №2 завершены все подготовительные этапы, выполнено армирование фундаментной плиты всего дома.
«Проект является уникальным по сравнению с массовыми стройками, которые сейчас проходят в Москве и Московской области», — отметил руководитель проекта Артем Давыдов.
В проекте предусмотрены закрытые зеленые дворы без машин, Wi-Fi на территории, детский сад, сквер, парковочные места.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.