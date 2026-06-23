Бузову выписали из больницы

Певица и телеведущая Ольга Бузова наконец покинула больничные стены, пишет Super. Ее выписали после серьезной травмы ноги, которая надолго приковала ее к койке.

Фото: [ соцсети ]

В своем телеграм-канале Ольга эмоционально поделилась радостью от возвращения домой, опубликовав фотографию после выписки.

«Я по факту дома не жила с 4 мая. Впереди длительный путь восстановления Набираемся терпения и сил», — отметила Бузова.

На прошлой неделе певица сообщила, что попала в больницу из-за травмы, полученной в ванной комнате. Ей провели операцию и, как отмечала сама Ольга, восстановление после наркоза далось ей тяжело. Несмотря на это, Бузова несколько раз покидала больницу по личным делам.

Накануне Ольга опубликовала видео, на котором делает первые шаги на костылях. Артистка заявила, что этот навык дается ей так не так просто.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова собралась судиться с рабочими, которые делали ремонт в ее ванной.