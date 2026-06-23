«Падший ангел» в худи: девушка с другом спряталась в соборе Сыктывкара и вынесла ящики с пожертвованиями

В Сыктывкаре полиция задержала молодую пару, которая устроила ночной налет на Свято-Стефановский кафедральный собор, причем девушка щеголяла в худи с вызывающей надписью «Падший ангел». Об этом сообщает Lenta.ru.

Налетчики действовали по отработанной схеме: сначала затерялись среди прихожан, а когда собор закрылся, остались внутри. Ночью они собрали все ценное, что было в доступе, и скрылись. Однако долго радоваться добыче им не пришлось — полиция быстро вышла на след и задержала обоих.

На суде девушка, которая выбрала для ограбления максимально циничный «наряд», раскаялась и признала вину. Судья назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей и отправил под домашний арест. Судьба ее подельника пока остается неизвестной — возможно, его ждет более суровое наказание, если выяснится, что именно он был инициатором.

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