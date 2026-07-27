50-летняя Волочкова удивила фанатов новой фотосессией в кружевах

50-летняя российская балерина Анастасия Волочкова продолжает удивлять своих поклонников новыми яркими образами. На этот раз артистка опубликовала в личном блоге серию снимков из свежей фотосессии, которая была организована ее близкой подругой — фотографом и стилистом Еленой Галицыной, пишет StarHit.

Волочкова предстала перед камерой в подчеркнуто чувственном вечернем образе, который уже успел вызвать бурное обсуждение в социальных сетях.

Для съемки балерина выбрала черное платье с кружевным верхом на тонких бретелях и мягким лифом. Атласная юбка в пол с высоким разрезом от бедра позволила артистке продемонстрировать стройные ноги и чулки с открытыми резинками. Образ дополнили крупные украшения, выразительный вечерний макияж и гладкая укладка.

«Настя, первый раз вас вижу ухоженной. И богато выглядите наконец-то», — написал один из пользователей.

Некоторые также заподозрили использование жестких фильтров, а другие поклонники обратили внимание на то, что чулки с резинками на балерине выглядят неаккуратно.

«Так все спонтанно. Даже чулки с резинками прикрыть не успели», — писали в комментариях.

Несмотря на критику, Волочкова продолжает радовать поклонников новыми съемками и не обращает внимания на негативные высказывания. Ее уверенность в себе и любовь к экспериментам с образами остаются неизменными.

Ранее балерина Анастасия Волочкова назвала себя великой балериной, вошедшей в историю.