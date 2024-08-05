Кубок Александра Овечкина по хоккею стартовал в Красногорске. Об этом говорится в сообщении Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях принимают участие шестнадцать детско-юношеских команд со всей России, а также из Казахстана и Белоруссии. Подмосковье представляют команды «Атлант», «Балашиха» и «Академия имени Владимира Петрова» из Мытищ, Балашихи и Красногорска соответственно.

Соревнования продлятся до 10 августа и будут проходить на ледовых аренах «Мытищи» и «Красногорск Арена имени Владимира Петрова». Финальные матчи запланированы на 10 августа. В этот же день пройдет матч с участием знаменитых спортсменов.