Кубок Александра Овечкина по хоккею стартовал в Красногорске
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
Кубок Александра Овечкина по хоккею стартовал в Красногорске. Об этом говорится в сообщении Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях принимают участие шестнадцать детско-юношеских команд со всей России, а также из Казахстана и Белоруссии. Подмосковье представляют команды «Атлант», «Балашиха» и «Академия имени Владимира Петрова» из Мытищ, Балашихи и Красногорска соответственно.
Соревнования продлятся до 10 августа и будут проходить на ледовых аренах «Мытищи» и «Красногорск Арена имени Владимира Петрова». Финальные матчи запланированы на 10 августа. В этот же день пройдет матч с участием знаменитых спортсменов.
«Это будет яркое, зрелищное мероприятие. Но самое главное, что эти соревнования являются возможностью для детей встретить своих кумиров и начать свой путь в большом спорте», – отметил глава Минспорта региона Дмитрий Абаренов.