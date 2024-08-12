Кубок футбольных мам прошел в Сергиевом Посаде в рамках празднования Дня физкультурника. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

За победу в турнире боролись десять команд из столицы, Подмосковья и Липецкой области. Московскую область представляли спортсменки из Красногорска, Орехово-Зуево, Раменского, Мытищ и Сергиева Посада.

Обладательницами «Кубка Надежды» стали футболистки из мытищинской команды «Мамазонки». «Серебряный Кубок» получили «Футбольные мамы Москвы». «Золотой кубок» достался спортсменкам из красногорского «Зоркого». Также были вручены индивидуальные награды.

До конца футбольного сезона в Подмосковье состоится еще три турнира в рамках «Кубка футбольных мам»: в Серпухове, Дубне и Одинцово.