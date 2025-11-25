Кубок «Клин Multisport team»: что ждало участников на финишной прямой

В Подмосковье завершился масштабный спортивный турнир — Кубок «Клин Multisport team». На протяжении года около сотни атлетов соревновались в восьми дисциплинах: от бега и плавания до велокросса и кроссфита.

В программу также вошли лыжные гонки, трейл, шорт‑трек и даже виртуальная гонка. Финальным испытанием стал велосипедный заезд на стационарных тренажерах. Так, 22 ноября 26 участников «проехали» 7,1 км с набором высоты 81 м, следя за трассой на экране монитора.

По словам капитана команды Клин Multisport team Алексея Николаева, формат турнира придумали специально для мультиспортивной команды.

«Все очень довольны, всем понравилось. Этот формат был придуман нашей командой, потому что у нас команда мультиспортивная. Чтобы каждый имел возможность претендовать на Кубок. Именно поэтому мы представили все виды спорта», — отметил он.

Церемония награждения победителей общего зачета пройдет 6 декабря. Призы также получат активные участники движения. Организаторы анонсировали, что в следующем году Кубок «Клин Multisport team» вновь откроет двери для спортсменов Подмосковья.