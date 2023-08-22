Кубок по мотокроссу состоится в Павловском Посаде в сентябре

В павлопосадской деревне Саурово 3 сентября пройдет соревнование по мотокроссу. Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета городского округа Павловский Посад.

Чемпионат посвящен защитникам Отечества. А победитель получит не только почетное звание, но и Кубок главы городского округа Павловский Посад. За приз поборются около двух сотен участников, которые приедут из разных городов. Они продемонстрируют настоящее мастерство перед зрителями.

Помимо самих соревнований гостей мероприятия ждет насыщенная культурная программа, в том числе и самых маленьких будут развлекать аниматоры. На площадке будут работать точки, где можно купить сувенирную продукцию, и фудкорт.

Старт соревнований в 11:00. Представители администрации приглашают всех желающих и рекомендуют приезжать всей семьей. Гарантируют, что гостей чемпионата ждет захватывающее зрелище.