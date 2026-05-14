Кубок Подмосковья по пневматическому пистолету и карабину пройдет в Лыткарино
Кубок Московской области по пневматическому пистолету и карабину пройдет 16 мая на базе комплекса «Лыткарино Арена». В соревнованиях примут участие 120 спортсменов со всей страны.
Участников ждут 10 упражнений. Мастерство спортсменов будет оценивать команда судей под руководством Эльдара Фаткиева.
Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на этом сайте.
Организаторы соревнований — Федерация практической стрельбы Московской области, стрелковая лига «Русские сезоны» при поддержке команды губернатора Подмосковья, Минспорта Подмосковья, администрации Лыткарино.
